사진=텐아시아DB

사진=티빙

MBC가 국내 OTT 플랫폼 티빙을 통해 콘텐츠 서비스를 확대하며 시청자와의 접점을 넓힌다. '전지적 참견 시점', '라디오스타', '오은영 리포트-결혼 지옥' 등 인기 예능·교양 프로그램은 물론, '거침없이 하이킥', '하얀 거탑' 등 대표 명작까지 MBC가 보유한 다양한 콘텐츠를 보다 편리하게 만나볼 수 있다.이달 1일부터 '극한84', '신인감독 김연경', '전지적 참견 시점' 등 주요 예능 프로그램이 티빙을 통해 공개됐다. 이어 다음 주부터는 '오은영 리포트-결혼 지옥', '심야괴담회 시즌4~5' 등 교양 프로그램과 함께 여행 예능 '태계일주 시즌 1~3', '라디오스타', '놀면 뭐하니?' 등 꾸준히 사랑 받아온 MBC 대표 예능 프로그램이 순차적으로 공개될 예정이다.그런 가운데 박나래가 활약해 온 '나 혼자 산다', '구해줘! 홈즈'는 자료에 기재되지 않아 눈길을 끈다. 박나래는 오랫동안 MBC 대표 고정 예능에서 활약해 왔으나, 지난달 전 매니저 갑질 논란과 불법 의료 시술 의혹에 휘말리며 방송 활동을 잠정 중단했고, 이후 프로그램에서도 하차했다..드라마 콘텐츠도 확대된다. 현재 방영 중인 일일드라마 '첫 번째 남자'와 금토드라마 '판사 이한영'이 티빙에서도 제공되며, 본방송 이후에도 신작 드라마 시청을 자연스럽게 이어갈 수 있는 시청 환경이 마련됐다.MBC의 대표 명작들도 순차적으로 공개된다. 1월 말부터는 방영된 지 20년이 넘은 지금까지도 온라인 커뮤니티에서 화제의 장면들이 회자하고 있는 대한민국 시트콤의 상징 '거침없이 하이킥'을 비롯해, K-로맨스 드라마의 대표작 '커피프린스 1호점', '궁', 한국 메디컬 드라마의 기준을 제시한 '하얀 거탑' 등이 티빙에서도 시청 가능해질 예정이다. 해당 작품들은 세대를 넘어 꾸준히 사랑받아온 콘텐츠로, 다시 한번 시청자들과 만난다.이번 콘텐츠 확대를 통해 시청자들은 예능, 드라마, 시사·교양 프로그램에 이르기까지 MBC의 다양한 콘텐츠를 보다 폭넓게 즐길 수 있게 됐다. MBC는 축적된 제작 역량과 탄탄한 콘텐츠 자산을 바탕으로, 변화하는 시청 환경에 맞춰 콘텐츠 유통을 지속해서 확장하고 있다.MBC 관계자는 "MBC는 오랜 기간 쌓아온 콘텐츠 경쟁력을 다양한 플랫폼으로 확장하며 시청자와의 접점을 넓혀가고 있다"며 "이번 티빙 서비스 확대를 통해 MBC 콘텐츠가 가진 완성도와 경쟁력이 국내 대표 OTT인 티빙에서도 자연스럽게 이어지며, 다양한 시청 환경에서도 유효하다는 점을 다시 한번 확인하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr