사진 = KBS2TV '신상출시 편스토랑' 캡처

배우 문정희가 남편의 변비를 단숨에 해결한 쾌변 주스 3종 레시피를 공개했다.지난 9일 밤 8시 30분 방송된 KBS2TV '신상출시 편스토랑'에서는 배우 문정희가 출연해 장 건강을 위한 특별한 식단을 소개한 모습이 그려졌다.이날 방송에서 등장한 문정희는 평소 꾸준한 운동과 제철 식재료 섭취를 통해 신체 나이 30대를 유지하고 있다고 밝혀 출연진의 감탄을 자아냈다. 특히 문정희는 장 내에 변이 오래 머물 경우 피부 트러블이나 복부 팽만, 독소 배출 방해 등의 문제가 생길 수 있다며 배출의 중요성을 강조했다. 문정희는 30년 동안 심각한 변비로 고생하던 남편이 문정희가 공부해서 만든 음식을 먹고 고민을 해결했다며 쾌변 3종 세트를 전격 공개했다.첫 번째 비결은 거문도 해풍 쑥가루를 활용한 쑥두유였다. 문정희는 식이섬유가 풍부하고 몸을 따뜻하게 하는 쑥가루를 두유에 타서 마시는 방법을 추천하며, 쓴맛 없이 고소하게 즐길 수 있는 건강 선식이라고 설명했다.이어 문정희는 제주 비트와 브로콜리, 파프리카, 당근, 토마토 등 다섯 가지 채소를 익혀서 갈아 만든 쾌변 수프를 선보였다. 문정희는 채소를 생으로 먹기보다 삶아서 섭취하면 영양 흡수율이 높아진다고 덧붙였으며 기호에 따라 차갑게 주스로도 즐길 수 있다고 전했다.마지막 메뉴는 밀가루를 전혀 넣지 않은 밤호박 바스크 치즈케이크였다. 문정희는 밤호박이 빵의 역할을 대신해 식이섬유가 풍부하고 부기 제거에도 효과적이라고 강조했다. 밤호박 속에 그릭요거트와 마스카포네치즈, 계란 등을 넣어 구워낸 이 디저트는 맛과 건강을 동시에 잡았다는 평가를 받았다.방송 현장에서 문정희가 만든 음식을 맛본 제작진이 잇따라 화장실로 향하면서 촬영이 잠시 중단되는 상황이 벌어지기도 했다. 문정희는 촬영 중 화장실 웨이팅 사태가 벌어진 것을 언급하며 쾌변 레시피의 강력한 효과를 직접 증명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr