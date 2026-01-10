배우 문정희가 남편의 변비를 단숨에 해결한 쾌변 주스 3종 레시피를 공개했다.
지난 9일 밤 8시 30분 방송된 KBS2TV '신상출시 편스토랑'에서는 배우 문정희가 출연해 장 건강을 위한 특별한 식단을 소개한 모습이 그려졌다.
이날 방송에서 등장한 문정희는 평소 꾸준한 운동과 제철 식재료 섭취를 통해 신체 나이 30대를 유지하고 있다고 밝혀 출연진의 감탄을 자아냈다. 특히 문정희는 장 내에 변이 오래 머물 경우 피부 트러블이나 복부 팽만, 독소 배출 방해 등의 문제가 생길 수 있다며 배출의 중요성을 강조했다. 문정희는 30년 동안 심각한 변비로 고생하던 남편이 문정희가 공부해서 만든 음식을 먹고 고민을 해결했다며 쾌변 3종 세트를 전격 공개했다.
첫 번째 비결은 거문도 해풍 쑥가루를 활용한 쑥두유였다. 문정희는 식이섬유가 풍부하고 몸을 따뜻하게 하는 쑥가루를 두유에 타서 마시는 방법을 추천하며, 쓴맛 없이 고소하게 즐길 수 있는 건강 선식이라고 설명했다. 이어 문정희는 제주 비트와 브로콜리, 파프리카, 당근, 토마토 등 다섯 가지 채소를 익혀서 갈아 만든 쾌변 수프를 선보였다. 문정희는 채소를 생으로 먹기보다 삶아서 섭취하면 영양 흡수율이 높아진다고 덧붙였으며 기호에 따라 차갑게 주스로도 즐길 수 있다고 전했다.
마지막 메뉴는 밀가루를 전혀 넣지 않은 밤호박 바스크 치즈케이크였다. 문정희는 밤호박이 빵의 역할을 대신해 식이섬유가 풍부하고 부기 제거에도 효과적이라고 강조했다. 밤호박 속에 그릭요거트와 마스카포네치즈, 계란 등을 넣어 구워낸 이 디저트는 맛과 건강을 동시에 잡았다는 평가를 받았다.
방송 현장에서 문정희가 만든 음식을 맛본 제작진이 잇따라 화장실로 향하면서 촬영이 잠시 중단되는 상황이 벌어지기도 했다. 문정희는 촬영 중 화장실 웨이팅 사태가 벌어진 것을 언급하며 쾌변 레시피의 강력한 효과를 직접 증명했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
