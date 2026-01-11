이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

배우 이훈이 최근 겪은 충격적인 사건을 털어놨다.10일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '욱하다 골로 갈 뻔했다'는 주제로 사연이 펼쳐졌다.이날 방송에서 이훈은 "유도 경기 지도학과를 다니고 있다"며 유도를 배우면서 삶이 달라졌다고. 그는 "내 입으로 얘기하기 그렇지만 불의를 보면 못 참는다"고 고백했다.이어 "최근 있었던 일인데 길거리를 지나가던 중에 남성이 여성에게 폭력을 행사하고 있더라"며 데이트 폭력 현장을 목격했다고. 이훈은 "주변 사람들이 다 구경만 하고 있길래 어떻게 그냥 지나가냐. 남자분을 먼저 제압했다"고 말했다.평소와 달리 제압이 힘들었다는 이훈은 "너무 몸이 힘들어서 '왜 이러지?' 뒤를 보니까 폭행을 당하던 여성분이 내 머리끄덩이를 잡고 '우리 오빠 놔줘!'라고 하는 거다"고 떠올렸다.이후 상황에 대해 이훈은 "물리적인 충돌은 없었고 제압만 한 건데 도와주려다가 경찰서에 갔다. 내가 가해자가 됐다. 저분이 와서 시비를 걸었다고 했다. 다행히 식당 앞이라 주변 목격자들이 증언을 해준 거다. 증거 영상도 있었다"며 주변인들의 증언으로 오해는 풀렸다고 전했다.하지만 황당한 상황은 또 있었다고. 이훈은 "커플은 팔짱 끼고 나만 밤새 조사를 받았다"고 말했고, 이를 들은 패널들은 "너무 한다", "그래서 사람들이 함부로 못 말리는 거다"며 안타까워했다. 시청자들 또한 "도와주면 오히려 힘들다", "남의 일에 끼기가 쉽지 않다" 등의 다양한 반응을 남겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr