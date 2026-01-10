오마이걸 유아, 끝내 눈물 삼켰다…"사회생활 처음 배워, 의욕만 앞설 때 있었지만" [인터뷰②]

≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

오마이걸 유아가 이렇게 말했다. 지난달 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 유아를 만나 인터뷰했다. 2015년 그룹 오마이걸로 데뷔한 유아는 1995년생으로, 최근 30대에 들어서며 배우로서 새 출발을 알렸다. 그런 가운데 유아는 인터뷰 내내 팬들과 멤버들에 대한 각별한 사랑을 내비쳤다.인형 같은 비주얼과 독보적인 음색, 유려한 춤 선을 바탕으로 오마이걸의 정체성을 대표해온 그는 2025년 배우 전향이라는 새로운 선택을 알리며 또 한 번 주목받았다. 그룹의 센터로서, 또 솔로 가수로서 뚜렷한 존재감을 보여온 만큼 '천생 아이돌'이라는 수식어가 자연스럽게 따라붙어 왔다. 그런 그가 배우의 길을 택했다는 소식은 팬들에게도 적잖은 반전으로 다가왔다. 유아는 지난해 6월, 배우 전문 기획사 사람엔터테인먼트(이하 사람엔터)와 전속 계약을 체결했다."10년 넘는 세월 동안 멤버들한테 정말 많이 배웠어요. 사회생활 자체가 연습생 시절이 처음이었거든요. 학교도 작은 사회라고는 하지만, 학생 신분을 벗어나 한 사람으로서 공동체를 이루는 경험은 오마이걸 회사가 처음이었어요. 다른 친구들은 아르바이트나 사회생활 경험이 있는 경우도 있었는데, 저는 그런 경험이 없다 보니까 부족한 부분이 많았습니다."유아는 "내 얘기를 전달하고 조율하는 과정에서 의도와 다르게 전달되는 경험을 몇 번 했다. 어떻게 조율하면 좋을지 고민이 컸는데, 선하고 예의 바른 멤버들과 10년을 함께하다 보니까 자연스럽게 겸손한 태도가 내게 익었다"고 말했다."오마이걸이 처음부터 잘 풀린 게 아니잖아요. 대중분들이 저희를 알아봐 주시기 시작했을 때 되돌아보니까, 저흰 달라진 게 없더라고요. 늘 똑같은 마음가짐으로 활동해 왔어요. 그저 대중분들이 저희를 봐주시는 시기가 온 거였죠. 그래서 '우리가 해왔던 것들을 꾸준하고 한결같이 하면 되는 거구나'라는 걸 깨달았습니다."유아는 "힘들다고 느낀 시간 덕분에 더 겸손해질 수 있었다. 인기를 얻은 후에도 변한 친구들이 없다는 게 너무 좋았다"고 미소 지었다.오마이걸 멤버 중에는 유아보다 먼저 작품 활동을 시작해 연기 경험을 쌓은 이들도 있다. 유아는 "아린이랑 예전에 같은 연기 선생님께 배웠다. 최근 작품을 찍으면서 '아린이는 현장에서 이런 과정을 거쳤겠구나' 하고 공감이 되더라. 우리 막내가 혼자 얼마나 어렵고 힘들었을까 싶기도 하고, 그런데도 잘 해낸 게 정말 대견하다고 느꼈다"며 기특해했다.유아는 이번 첫 영화 '프로젝트 Y' 촬영을 마치기까지 멤버들로부터 아낌없는 지지를 받았다며 고마운 마음을 전했다. 그는 "작품 활동했던 멤버들의 모습이 기억났다. 당시엔 응원하는 마음이 가득했는데, 이번에 내가 직접 연기를 해보니 멤버들에게 힘든 부분이 있었겠다는 생각이 들었다"며 "다시금 박수 쳐주고 싶다"고 말했다."무슨 일 있으면 효정 언니가 제일 먼저 연락을 줘요. 부산 갔을 때도 가장 먼저 연락이 왔고, 평소에도 갑자기 영상 통화를 걸어서 '보고 싶다'며 울기도 해요. 회사가 달라지니까 예전만큼은 자주 못 보거든요. 그렇게 보고 싶어 해주는 걸 보면서 '내가 멤버들에게 사랑을 많이 받고 있구나'라는 걸 느껴요. 그래서 더 잘하고 싶습니다."끝으로 팬들에게 어떤 말을 하고 싶냐는 물음에 유아는 "할 말이 너무 많은데, 일단 제일 먼저 생각나는 말은 사랑한다고 전하는 거다. 팬분들한테 좋은 모습을 보여드리는 게 나의 영원한 꿈이다. 자랑스러운 배우이자 가수가 되기 위해 계속해서 노력할 거다. 약속할 테니 지켜봐 달라"고 눈빛을 반짝였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr