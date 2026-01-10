'모태 금수저' 이서진, 충격적인 집안 내력 밝혔다…"어릴 때부터 습관, 난방비 0원" ('비서진')

'모태 금수저' 이서진이 '짠돌이' 면모를 밝혔다.지난 9일 방송된 SBS 예능 ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’에는 아이브 안유진이 my스타로 출연했다.이날 안유진은 이서진에게 "짠돌이로 유명하시다더라"고 물었다. 이에 이서진은 "다달이 돈 나가는 거에 대해 굉장히 아끼는 편이다. 유튜브도 프리미엄 안 한다. 광고 보는 걸로 한다. 전기료 이런 거 진짜 아낀다"고 인정했다.난방비가 얼마 나왔냐고 묻자 이서진은 "12월에 외국에서 2주 있다가 왔다. 그전까지 절대 난방을 안 켰다. 버텨야 한다는 마음이었다"고 밝혔다.이어 "위아랫집 난방으로 버틴다. 층간 난방으로 약간 따듯하게 데워진다"며 지난달 난방비가 0원이라고 해 놀라움을 자아냈다.그러면서 이서진은 "내가 아끼려고 아끼는 게 아니다. 어릴 때부터 몸에 밴 집안의 내력 같은 거다. 집에서 전등 딱 하나 켜고 있다. 내가 쓰고 싶은 건 쓰고 아끼는 건 아낀다"고 설명했다.이에 절친 김광규는 "내가 집에 몇 번 가봤는데 집이 시베리아다. 너무 춥다. 겨울에는 절대 가면 안 된다. 술 먹다가 추워서 집에 간다"고 폭로했다.한편, 이서진의 집안은 3대째 금융업계 대를 이은 엘리트 집안 출신이다. 조부는 서울은행장, 제일은행장, 금융통화운영위원 등을 지냈다. 아버지는 안흥상호신용금고 대표이사를 역임했다. 이서진도 뉴욕대에서 경영학을 전공한 후 대안 투자 전문 자산 운용사인 에스크베리타스자산운용에서 상무로 일한 경력이 있다. 이에 자산 600억설 소문이 돌기도 했으나, 이서진은 "그정도 자산이면 여기 있지도 않다"고 해명한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr