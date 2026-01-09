티파니, ♥변요한 질문에 말 돌렸다…"아낌없이 응원해주고 있어" ('베일드컵')

티파니 영이 변요한에 대한 질문에 재치있게 말을 돌렸다.9일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 새 예능 '베일드 컵' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 티파니 영, 10cm 권정열, 에일리, 폴킴, 아이들 미연, 이홍희 PD가 참석했다.'베일드 컵'은 오직 목소리만으로 실력을 겨루는 오디션 예능 ‘베일드 뮤지션’의 글로벌 확장판이다. 아시아 9개국에서 선발된 TOP3가 국가의 자존심을 걸고 보컬 국가 대항전을 펼친다.티파니 영은 "'베일드 뮤지션'을 재밌게 봤다. 9개국에서 함께 보컬 서바이벌을 한다는 이야기에 관심을 갖고 참여하게 됐다"고 출연 이유를 밝혔다. 이어 "현재 세미파이널 녹화를 마쳤는데, 참가자들이 노래하는 모습을 들으면서 노래를 사랑했던 나의 모습, 첫사랑의 순간이 떠오르더라"고 말했다.티파니 영은 지난달 배우 변요한과 결혼 전제로 열애 중임을 인정했다. "그 분(변요한)에게 어떤 응원을 받았냐"고 직접적인 질문을 받은 티파니 영은 "아낌없이 응원해주고 기대된다고, 좋은 구성과 프로젝트이기 때문에 관심과 기대를 가지고 있다고, 제 주변에서는 그렇게 응원해주고 있다"고 싱긋 웃었다.'베일드 컵'은 오는 11일 오후 4시 30분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr