사진=하울링엔터테인먼트

2024년 1월 데뷔한 웨이커 새별이 글로벌 화제작의 주인공으로 낙점되며 연기자로서 첫발을 내디딘다.그룹 웨이커(WAKER, 고현·권협·이준·리오·새별·세범) 멤버 새별은 최근 제작을 확정한 BL 드라마 '수업중입니다 3'(Love Class 3) 주연으로 발탁됐다.'수업중입니다' 시리즈는 풋풋한 캠퍼스 로맨스와 탄탄한 서사로 국내 OTT 왓챠 1위는 물론 일본 라쿠텐 비키, 가가올랄라 프랑스 1위 등 글로벌 차트를 석권한 인기 드라마다. 특히 이번 시즌 3 제작은 국내 BL 드라마 역사상 최초 사례로, 전 세계 190여 개국 동시 방송을 앞두고 있어 큰 기대를 모은다.이번 시즌 3는 K팝 아이돌이 되기 위해 고군분투하는 청춘들의 열정을 그린다. 새별은 극 중 아이돌 지망생 캐릭터를 맡아 실제 현직 아이돌로서 쌓아온 탄탄한 기본기와 무대 경험을 바탕으로 현실감 넘치는 연기를 선보일 예정이다. 고스트나인 이우진, 신예 서이한, 태국 배우 Panutuch Saelee와 보여줄 국경을 넘은 케미스트리 또한 궁금증이 모인다.특히 새별의 드라마 캐스팅 소식은 그룹 웨이커의 컴백 활동과 맞물려 더욱 뜻깊다. 웨이커는 지난 8일 사랑의 설렘과 성장을 담은 미니 3집 'In Elixir : Spellbound'(인 엘릭서 : 스펠바운드)를 발매하며 가요계에 복귀했다. 새별은 가수 활동으로 보여준 무대 장악력을 드라마로 이어가며 차세대 '연기돌' 활약을 예고했다.새별이 출연하는 K팝과 로맨스가 결합된 웰메이드 드라마 '수업중입니다 3'는 2026년 상반기 전 세계 시청자들을 찾아간다. 새해부터 맹활약을 예고한 새별이 이번 작품을 통해 어떤 새로운 매력을 발산할지 글로벌 팬들의 이목이 쏠린다.웨이커는 오늘(9일) 오후 5시 5분 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'에 출연해 미니 3집 타이틀곡 'LiKE THAT'(라이크 댓) 컴백 무대를 꾸민다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr