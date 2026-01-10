사진제공=JTBC

'뭉쳐야 찬다4'에서 전반기 1위 팀 라이온하츠FC가 거센 도발과 심리전에 직면한다.오는 11일 방송되는 JTBC 예능 '뭉쳐야 찬다4' 39회에서는 파이널매치 진출을 확정 지은 최강팀 FC환타지스타와 전반기 절대 강자였던 라이온하츠FC의 정규리그 마지막 대결이 펼쳐진다. 전반기 1위를 차지했지만 후반기 들어 좀처럼 흐름을 되찾지 못하고 있는 라이온하츠FC를 향한 상대 팀들의 도발과 평가 속에서, 라이온하츠FC가 분위기 반전에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.이날 FC환타지스타 선수들은 이미 파이널리그 진출을 확정 지었음에도 불구하고 라이온하츠FC와의 맞대결에서 물러설 생각이 없다는 각오를 드러낸다. 라이온하츠FC는 FC환타지스타에게 첫 패배를 안긴 팀이자 유일하게 2승 2패의 팽팽한 상대 전적을 기록한 팀이기 때문.라이온하츠FC만 만나면 화끈한 골 잔치를 벌였던 FC환타지스타 선수들은 분위기를 끌어올리기 위해 "라이온하츠는 이제 이빨 빠진 고양이"라는 말로 상대를 조롱한다. 다만 그 속내에는 여전히 '가장 부담스러운 상대'라는 경계심이 공존하고 있어 도발과 긴장감이 묘하게 뒤섞인 분위기가 형성된다.플레이오프 진출을 두고 경쟁 중인 통합 3, 4위 팀 싹쓰리UTD의 김남일과 FC캡틴의 구자철 역시 이 상황을 예의주시한다. 중계 중 두 감독은 라이온하츠FC의 경기 흐름을 지켜보며 "부진한 모습을 보니 더 욕심이 난다"며 솔직한 속내를 드러낸다.'뭉쳐야 찬다4' 39회는 11일 오후 7시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr