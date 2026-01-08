사진=텐아시아DB

전종서가 한소희와 연기 호흡을 맞출 수 있어서 영화 '프로젝트 Y'에 출연했다고 밝혔다.8일 서울 송파구 올림픽로 롯데시네마 월드타워에서 영화 '프로젝트 Y'의 언론시사회가 열렸다. 이환 감독과 배우 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 유아, 김성철이 참석했다.'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기.한소희는 꽃집을 인수하기 직전 예상치 못한 사건으로 모든 것을 잃게 되는 미선 역을 맡았다. 전종서는 사설 콜택시로 생계를 이어온 도경을 연기했다.전종서는 "버디물이라는 점에 가장 큰 매력을 느꼈다. 대본에 적혀있는 것보다 숨은 매력이 많아서 찾아내며 표현할 수 있겠다고 생각했다"고 말했다.기억에 남는 장면을 꼽아달라는 질문에 "끊임없이 도전하고 있는 한 배우로서, '프로젝트 Y'에 참여했다는 자체가 저에겐 큰 의미로 다가왔다. 함께 찍었던 소희 배우와의 모든 장면이 기억에 남는다. 또 선배, 동료들과 찍었던 장면들도 기억에 남는다. 아쉬움과 욕심도 남는다. 영화를 찍기 힘든 시기의 추운 날, 간절한 마음으로 만들었던 영화기에 기억에 남지 않는 장면이 없다"고 답했다.'프로젝트 Y'는 21일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr