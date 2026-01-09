사진=이서 SNS

사진=이서 SNS

그룹 아이브 멤버 이서가 고등학교를 졸업했다.이서는 지난 8일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이서가 재학 중이던 한림연예예술고등학교 졸업식에 참석한 모습. 멤버들은 보이지 않았고 같은 반 친구들이 이서의 순간들을 담아 눈길을 끌었다.한편 이서가 속한 아이브는 지난해 11월 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 서울 공연을 성황리에 마쳤다. 오는 4월 일본 교세라돔 오사카 무대를 비롯해 아시아, 유럽, 미주 지역에서 월드 투어를 이어가며 전 세계 팬들과 소통할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr