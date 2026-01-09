사진=임현주 아나운서 SNS

임현주 아나운서가 출산 휴가 종료 8개월 만에 다시 휴직에 들어갔다.임 아나운서는 지난 8일 자신의 인스타그램에 "다음 주까지 방송을 진행하고 육아휴직에 들어간다"는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 임현주가 두 딸과 함께 자신의 일터를 찾은 모습. 두 딸은 임현주가 근무하는 라디오 스튜디오와 아나운서국을 방문했다.임 아나운서는 "첫째 딸이 제가 일찍 출근하는 걸 알아서 한동안 새벽 5시가 좀 지나면 엄마를 찾았다"며 "출근 준비로 바쁜 와중에 목욕탕 작은 의자에 앉혀놓고 씻던 날도 많았다"고 워킹맘의 현실을 토로했다.임 아나운서는 육아휴직 이유에 대해 "아이가 그렇게 일찍 일어나니 어린이집에 가면 졸려한다는 선생님 말씀에 마음이 아프기도 했다"며 "언젠가 멈춤이 필요한 순간에 휴직을 결심해야지 했는데 그 첫 결심이 지금인가 봅니다"라고 전했다.한편 임 아나운서는 2013년 MBC 공채 32기 아나운서로 입사했다. 2023년 2월 영국 출신 작가 다니엘 튜더와 결혼했으며, 같은해 10월 첫 딸을 출산했다. 지난해 2월 둘째 딸을 출산한 후 같은해 5월에 복직했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr