"안방서 나체로" 딸 동갑女와 불륜 폭로했다…박하선, 분노 폭발 "쓰레기냐" ('이숙캠')[종합]

사진제공=JTBC

18기 두 번째 부부의 사연이 공개됐다.지난 8일 방송된 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 18기 두 번째 부부인 ‘행실 부부’의 역대급 사연이 공개됐다.먼저 공개된 남편 측 영상에서 남편은 부부 갈등의 주된 원인인 셋째 딸과의 불화 속에서 아내가 이를 방관해 갈등을 키웠다고 주장했다. 특히 갈등 상황 속에서도 막내딸 앞에서 언성을 높이며 자신의 감정을 앞세우는 아내의 모습이 드러났는데, 이에 서장훈은 “아이 앞에서는 하지 말았으면 좋겠다”라고 단호하게 충고했다.이어 남편이 아내의 행실이 잘못됐다며 주장한 ‘모텔 와인 사건’과 ‘소파 동침 사건’이 밝혀졌다. 그러나 아내 측 영상에서 ‘소파 동침 사건’의 전말이 밝혀지며 상황은 정반대로 뒤집혔다. 아내가 남편의 외도, 유흥, 폭력성, 가출, 금전 문제 등 수많은 문제를 겪어왔다는 사실이 드러나며 충격을 안겼다.특히 남편은 결혼 2주 만에 첫째딸과 동갑인 14살 어린 바 직원 여자와 외도를 저지르고도 이를 아내의 행실 탓으로 돌려 충격을 다했다. 이어 “남자가 외도하는 데는 여자에게도 문제가 있다”라는 발언에 박하선은 “전 국민한테 많이 혼나시겠다. 진짜 쓰레기냐”라며 분노를 감추지 못했다. 또 아내는 집에 왔는데 "나체의 여자가 안방에서 빼꼼하더라"고 해 충격을 안겼다.여기에 잦은 유흥과 폭력성, 가출, 금전뿐 아니라 셋째와 화해를 시도하던 중 셋째를 업어치기 한 사건까지 드러나 또 한 번 큰 충격을 줬다. 게다가 남편은 친구들 앞에서 주저 없이 아내를 험담하고, 자신의 잘못은 외면한 채 모든 문제를 아내의 행실 탓으로 돌리는 태도로 보는 이들을 지치게 했다.그런데도 아내와 다투던 중 갑작스럽게 애교로 화해를 시도하는 남편과 이를 받아주는 아내의 모습에 MC들과 출연진 모두 당혹감을 감추지 못했다. 여러 문제에도 반복적으로 남편을 용서하고 혼인 신고까지 한 아내의 선택에 서장훈은 “굉장히 모순적인 행동”이라고 지적했다.‘행실 부부’의 아직 밝혀지지 않은 남은 이야기와 18기 마지막 부부의 사연은 오는 15일 오후 10시 30분 방송되는 ‘이혼숙려캠프’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr