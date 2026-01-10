사진 = 유병재 인스타그램

방송인 유병재가 셀카를 공개했다.최근 유병재는 자신의 인스타그램에 "두쫌큼"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 유병재는 브라운 톤의 체크 재킷과 아이보리 이너를 매치한 채 카메라를 향해 입술을 쭉 내밀고 있다. 단정하게 정리된 헤어와 자연스러운 수염 라인이 얼굴선을 또렷하게 살리고 스튜디오 배경의 그래픽 요소가 더해져 장난기 어린 표정이 더욱 강조된다. 가까운 거리에서 포착된 셀카 구도가 눈빛과 미묘한 표정 변화를 고스란히 담아내며 특유의 위트를 완성했다.이를 본 팬들은 "귀엽네여" "늘 응원합니다" "나는 두쫀쿠보다 두쫌큼이 더 좋던데" "화이팅" "요새 엄청 애교부리신다" "아오빠 오늘따라 더 말랑쬰뜩해보여요"라는 반응을 남겼다. 유병재는 예능과 콘텐츠를 오가며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.한편 1988년생인 유병재는 지난해 11월 연애 프로그램 출연자 안유정과 열애를 공식 인정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr