배우 전종서가 작품을 선택하게 된 배경과 개봉을 앞둔 솔직한 심경을 털어놨다.9일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '프로젝트Y'의 전종서와 만나 이야기를 나눴다. 오는 21일 개봉을 앞둔 영화 '프로젝트 Y'(감독 이환)는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기다.극 중 전종서는 사설 콜택시로 생계를 이어온 도경 역을 맡았다. 이날 전종서는 "영화관에 사람들이 오지 않고, 영화 산업 자체가 마비됐다고 느껴지던 시기에 이 시나리오를 제안받았다"고 운을 뗐다.특히 전종서는 함께 호흡을 맞춘 동갑내기 배우 한소희에 대해 언급했다. 그는 "이 작품을 통해 한소희와 제가 한 번 제대로 해보면, 충분히 뜨거운 감자가 될 수 있지 않을까 하는 생각을 했었다"며 "로그라인만 봤을 때부터 확 구미가 당기는 지점이 있었다. 그래서 영화가 어려운 시기였음에도 불구하고 도전해봤던 것 같다"고 설명했다.개봉을 앞둔 현재의 마음가짐도 담담하게 전했다. 그는 "결국 개봉을 하고 나면 판단은 대중의 몫"이라며 "냉정한 평가를 받게 되겠지만 그게 채찍이든 당근이든 모두 달게 받겠다는 마음가짐으로 임하고 있다"고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr