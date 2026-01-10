사진=tvN

사진=tvN

써브라임 소속 2002년생 배우 조한결이 '언더커버 미쓰홍' 출연 계기와 캐릭터에 대한 애정을 전했다. 그는 써브라임에서 고소영, 나나, 서예지 등 다수의 유명 연예인과 한솥밥을 먹고 있다. 그의 신체 프로필은 181cm라고 알려졌다.오는 17일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 예정인 tvN 새 주말 드라마 '언더커버 미쓰홍'은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 오피스 코미디 드라마다.극 중 황금빛 낙하산을 타고 여의도에 불시착한 시네필이자 한민증권 회장의 외손자 알벗 오 역을 맡은 조한결은 "대본을 처음 읽었을 때부터 정말 재미있게 술술 읽혔다. 1990년대 후반 배경 오피스 물이라는 시대적 설정이 매력적으로 다가왔다"고 '언더커버 미쓰홍'의 첫인상을 밝혔다. 출연진과의 케미스트리에 대해서는 "모든 배우분과의 호흡이 최고였다고 느낀다. 제가 막내다 보니 선배님들이 잘 챙겨주셨고, 덕분에 행복하게 촬영을 마칠 수 있었다"고 전하며 감사의 마음을 표현했다.조한결은 "제가 맡은 알벗 오는 마냥 해맑은 철부지 같지만, 사실은 똑똑하고 섬세한 캐릭터다. 쿨한 성격은 물론, 어른들과도 스스럼없이 친구로 지낼 수 있는 의외의 붙임성까지 있는 인물이니 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 캐릭터에 대한 애정을 내비쳤다. 또한 "저와는 비슷한 부분도, 그렇지 않은 부분도 있다. 싱크로율을 따져 본다면 50퍼센트 정도다"라고 설명해 궁금증을 자극했다.또한 조한결은 '언더커버 미쓰홍'의 수많은 관전 포인트 중 '코믹함'에 주목해 달라고 당부하며 "저희 드라마가 진지한 장면도 있지만, 곳곳에 스며들어 있는 코믹 요소들이 많다. 그런 부분을 재미있게 봐주시면 좋겠다"고 덧붙였다. 이어 "제가 '언더커버 미쓰홍'을 한마디로 표현한다면 '사랑' 그 자체다. 정말 애착 가는 작품이고, 현장에 계신 모든 배우분과 스태프분들을 사랑하기 때문이다. 시청자분들도 많은 관심과 사랑을 보내 주셨으면 좋겠다"라고 안방극장을 향한 인사를 남겼다.훈훈한 비주얼과 자연스러운 캐릭터 소화력으로 이목을 집중시킬 배우 조한결의 활약은 오는 17일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 되는 '언더커버 미쓰홍'에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr