사진=텐아시아DB

사진=SBS

사진=SBS

'세 개의 시선'이 현대인의 꽉 막힌 숨길이 어떻게 노화와 질병 전신 붕괴로 이어지는지 조명하고, '숨'이라는 생존의 리듬을 지키는 핵심 비법을 공개한다.11일(일) 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'에서는 MC 김석훈과 소슬지, 과학 전문 작가 곽재식, 도슨트 이창용, 한의사 조은혜, 이비인후과 전문의 양승찬과 함께 현대인의 '숨'이라는 생존의 리듬을 찾아 전신 건강까지 지키는 방법을 역사·과학·의학 세 가지 시선으로 파헤친다.'코'는 숨을 쉬는 기관이자 면역의 최전선이지만, 현대인들은 코막힘과 콧물, 비염을 대수롭지 않게 여기며 방치하기 쉽다. 콧물을 단순한 감기로 오인했다가 '비인두암' 판정받고 사망한 사례가 소개되자, 1972년생 MC 김석훈은 "단순한 증상이 생명을 앗아가는 신호일 수 있다는 사실이 너무나 충격적이다"라며 안타까움을 감추지 못한다. 실제 우리나라 성인 5명 중 1명은 알레르기 비염을 경험한다. 도슨트 이창용은 "단군 할아버지가 '부동산 사기'를 당했기 때문이라는 농담도 있을 만큼 한국인이 '코 건강'을 지키기 어려운 이유는 지리적 특성이 크다"는 가설을 세우며 흥미로운 이야기를 풀어 놓는다.우리 몸에서 코는 외부 공기를 처음 받아들이는 관문이자, 독소와 병원균을 걸러내는 면역의 시작점이다. 하지만 비염이 만성화되면 코막힘으로 인해 입으로 숨 쉬는 '구강호흡'이 습관화되고, 이는 얼굴 근육의 균형을 무너뜨려 노화를 가속한다. 더 무서운 것은 콧속에 고여 배출되지 못한 염증은 부비동을 넘어 눈 주변을 압박하고, 심지어 뇌까지 퍼져 '뇌농양'을 일으킬 수 있다는 사실이다. 코가 막히는 순간, 뇌로 가는 길목까지 오염될 수 있다는 사실에 스튜디오는 충격에 휩싸인다.한의사 지은혜는 "동의보감에서는 코를 '신이 잠시 머물다 가는 곳', 즉 '신려(神閭)'라고 표현한다"며 동의보감의 저자인 허준이 백성들을 위해 찾아낸 '코 건강'의 비법 약초를 소개한다. 코뿐만 아니라 전신 독소와 염증을 다스리는 데 효과적이라는 이 '약초'의 정체는 방송을 통해 공개된다. 이비인후과 전문의 양승찬은 "우리가 대수롭지 않게 여기는 콧물, 코막힘, 염증이 반복되면 뇌와 폐 건강까지 위협할 수 있다"며 "코 건강을 회복하는 것이 곧 전신 건강을 되살리는 첫걸음"이라고 설명한다.현대인에게 '코'는 더 이상 사소한 문제가 아니다. 방치된 비염은 삶의 질을 떨어뜨리고, 결국 노화와 질병을 앞당긴다. 무너진 호흡의 균형을 되찾고, 젊음과 면역을 지키는 단 하나의 해법을 찾아가 보는 '세 개의 시선' 29회는 오는 11일 일요일 오전 8시 35분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr