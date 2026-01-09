故 안성기, 명동성당서 장례미사 추모중…9시 영결식 진행[TEN이슈]

고(故) 안성기의 장례 미사가 열렸다.9일 서울 중구 명동성당에서는 엄숙한 분위기 속에서 고인의 장례 미사가 진행됐다.앞서 오전 7시께는 고인의 빈소가 마련됐던 서울성모병원 장례식장에서 출관 절차가 이뤄졌다.정우성은 영정을, 이정재는 금관문화훈장을 들고 명동성당에 도착했다. 설경구, 박철민, 유지태, 박해일, 조우진, 주지훈 등은 운구를 맡았다.영결식에서는 정우성과 장례위원장 배창호 감독이 조사를 낭독하고 고인의 장남 다빈 씨가 유가족 대표로 인사를 전할 예정이다.이후 추모 미사와 9시 영결식을 끝으로 장지인 양평 별그리다로 향한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr