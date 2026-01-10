김성환, 故 송대관에 10억 빌려준 속사정…"마음 너무 힘들었다"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'

배우 김성환이 가수 고(故) 송대관에게 10억을 빌려주고 힘들었던 심경을 고백했다.9일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'에는 '[송승환의 원더풀라이프] 배우 김성환 7화 (故송대관에게 돈 빌려주고 난처해진 이유)' 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 송승환은 "송대관 선배가 힘들 때 거액을 빌려줬다고 들었다. 그렇게 주변 사람한테 잘 하니까 그런 운이 오는 것 같다"고 운을 뗐다. 김성환은 "돈 빌려준 것 때문에 방송에서 이 얘기는 하시면 안 된다고 했다. 정말 내가 어렵게 구한 거다. 그 큰돈을 어떻게 빌려줬겠냐. 부탁하고, 부탁해서 나를 믿고 사람들이 돈을 빌려줬다"고 털어놨다.그는 "빌려주는 것까지는 좋은 뜻인데 사람들이 급하면 그 생각이 나는 것 같더라. 돈이 있으면 "내가 돈을 빌려줬다는 걸 방송에서 본 사람들이 그게 떠오르니까 나한테 계속 전화를 했다"고 토로했다. 김성환은 "물론 돈 있으면 빌려드리는 데 근데 그걸 못 빌려드릴 때의 마음도 보통이 아니라 그래서 마음이 참 힘들고 어려울 때가 여러 번 있었다. 그런 걸 못 해 줄 때의 안타까움이 크니까 괴롭더라"고 토로했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr