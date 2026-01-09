사진=김시아 SNS

배우 김시아가 어엿한 성인이 됐다.김시아는 지난 8일 자신의 인스타그램에 "저 졸업했어요오 꺄아🐥🎓"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김시아가 한림연예예술고등학교에서의 과정을 모두 마쳐 축하를 받고 있는 모습. 특히 무결점 미모를 드러내고 있어 눈길을 끌었다.한편 김시아는 지난달 31일 열린 2025 KBS 연기대상에서 청소년 연기상을 받았다. 김시아는 드라마 '은수 좋은 날'에서 강은수(이영애 분)의 딸 박수아 역을 맡았다. 김수아는 수상 소감으로 "아역배우 김시아로 인사드렸지만 앞으로는 배우 김시아로 찾아뵙겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr