손수아, 누드 화보 찍더니… 母 이경실과 엄청난 DNA 자랑

이경실 모녀가 똑같은 이목구비를 자랑했다.최근 이경실 딸 손수아는 상체 누드 화보로 화제를 모은 뒤 자신의 계정에 엄마의 포즈를 고스란히 따라한 사진을 게재했다. 연극에 출연하는 이경실의 포스터 속 모습을 재연한 것. 두 사람은 모녀답게 쏙 빼닮은 모습이다.손수아는 2016년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔했다. 캐나다 노스 토론토 크리스천 스쿨을 졸업하고 요크 주립대에서 연극영화학을 전공했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr