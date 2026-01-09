사진=이찬혁 SNS

사진=이찬혁 SNS

사진=이찬혁 SNS

남매 듀오 악동뮤지션이 계약 종료 후 근황을 전했다.멤버 이찬혁은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "아침 러닝"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이찬혁이 이수현과 함께 러닝으로 내르막길을 뛰며 체력을 다지고 있는 모습. 그러나 이찬혁은 고개를 푹 숙인 이수현의 얼굴을 업로드하며 "울고만 그녀"라고 말해 눈길을 끌었다.앞서 이찬혁은 지난 7일 SNS를 통해 "악뮤는 새로운 출발을 앞두고 1월 1일부터 혹독한 훈련을 하고 있답니다"라고 전한 바 있다.한편 악동뮤지션은 2014년부터 2025년까지 YG엔터테인먼트 소속 가수였다. 두 사람의 향후 거취는 아직 정해지지 않았다. 실력파 그룹이 FA 시장으로 나온 가운데, 이들이 어떤 소속사에서 새로운 여정을 시작할지 관심이 모인다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr