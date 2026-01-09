사진=구혜선 SNS

배우 구혜선이 대학원 졸업을 알렸다.구혜선은 지난 8일 자신의 인스타그램에 "석사 논문 합격하여 조기 졸업을 합니다. 따끈한 제본이 도착했어요"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 구혜선이 학사모를 착용하고 있는 모습. 그는 두꺼운 논문도 공유하며 "다음은....박사(?!)"라고 향후 방향에 대해 의미심장한 암시를 해 눈길을 끌었다.한편 구혜선은 2002년 광고 모델로 데뷔했으며 2009년 KBS 드라마 '꽃보다 남자'에 출연해 큰 인기를 누렸다. 그는 배우 외에도 작가, 영화감독, 화가, 가수, 작곡가 등 다방면에서 재능을 보이고 있다.2011년 성균관대 예술학부 영상학과에 입학해 2024년 최우등으로 졸업했다. 같은해 6월, 카이스트 과학저널리즘 대학원 공학 석사 과정에 합격했다. 지난해 11월 자신이 직접 개발한 헤어롤이 특허를 받으면서 그는 현재 국내에서 벤처기업 대표로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr