사진=신슬기 SNS

배우 신슬기의 재력과 미담이 언급됐다.신슬기를 담당하고 있는 메이크업 아티스트와 스타일리스트는 지난 7일 각각 자신의 인스타그램 스토리에 "첫 두쫀쿠. 맛있었다니까 바로 사주는 슬기쨩. 행복해", "스텝한테 두쫀쿠 쏘는 신슬기 권력, 재력, 매력 좀 보세요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 두 사람이 신슬기로부터 최근 품절 대란을 일으키고 있는 디저트를 선물받은 모습. 특히 신슬기는 1명에서 여러 개의 디저트를 선물해 눈길을 끌었다.한편 신슬기는 서울 강남구 신사역에 있는 대형 성형외과 원장의 딸인 것으로 알려졌다. 해당 성형외과 매매가는 1000억원으로 알려져 있다. 서울대학교 피아노 전공인 신슬기는 넷플릭스 '솔로지옥2'에 출연해 외모로 주목을 받았고 반전 학력으로 인기를 끌었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr