이서진, 재벌 4세 이주영과 무슨 사이길래…쇼 보면서 보조개 미소

배우 이서진이 대림가 재벌 4세 이주영과 만찬을 즐겼다.
최근 이주영은 자신의 계정에 이서진과 함께 하이디라오에 방문한 모습을 게재했다. 이서진은 면 뽑는 쇼를 보면서 놀라고 있다. 한편, 이주영은 이준용 대림그룹 명예회장의 손녀이자 이해창 대림코퍼레이션 전사전략 총괄 부사장의 딸이다. 이주영은 2019년 '시사저널'이 조사한 '19세 미만 미성년자 주식 보유 현황'에서 4위에 올랐다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
