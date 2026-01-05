이서진, 재벌 4세 이주영과 무슨 사이길래…쇼 보면서 보조개 미소

배우 이서진이 대림가 재벌 4세 이주영과 만찬을 즐겼다.최근 이주영은 자신의 계정에 이서진과 함께 하이디라오에 방문한 모습을 게재했다. 이서진은 면 뽑는 쇼를 보면서 놀라고 있다.한편, 이주영은 이준용 대림그룹 명예회장의 손녀이자 이해창 대림코퍼레이션 전사전략 총괄 부사장의 딸이다. 이주영은 2019년 '시사저널'이 조사한 '19세 미만 미성년자 주식 보유 현황'에서 4위에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr