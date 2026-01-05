사진=빅플래닛메이드

하성운이 오늘(5일) 디지털 싱글 'Tell The World(텔 더 월드)'를 발표한다. 그가 활동했던 그룹 워너원이 2019년 1월 공식 활동 종료 이후 약 7년 만에 엠넷 리얼리티 프로그램 '워너원 고'로 다시 뭉친다는 소식이 전해지며 관심을 끌고 있다. 앞서 하성운은 워너원 활동 당시 김재환을 잇는 보컬로 평가받으며 큰 사랑을 받았다.1년 6개월 만에 발표하는 하성운의 신곡 'Tell The World'는 영화의 한 장면을 연상시키는 피아노 리프와 몽환적인 스트링 사운드가 인상적인 Alternative Pop(얼터너티브 팝) 장르의 곡이다. 스스로를 위로하고 다시 한 걸음을 내딛기까지의 진솔한 감정을 담아낸 곡으로 하성운의 깊어진 음악적 세계를 고스란히 느낄 수 있다.하성운의 생각과 감성을 녹여낸 섬세하고 진솔한 메시지에 글로벌 프로듀서진의 감각적인 멜로디가 더해져 웅장한 스케일감을 완성했다. 솔로 데뷔 이후 장르를 넘나드는 과감한 변신으로 '올라운더 아티스트'로서의 저력을 입증해 온 하성운은 이번 디지털 싱글을 통해 음악적 스펙트럼을 한층 더 확장하며 자신의 정체성을 더욱 또렷이 보여줄 예정이다.하성운은 지난해 30일과 31일 개최한 팬미팅에서 팬들에게만 신곡 무대를 깜짝 공개해 뜨거운 반응을 얻은 바 있어 이번 신곡에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다. 하성운의 신곡 'Tell The World'는 오늘(5일) 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr