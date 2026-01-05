사진=하원미 SNS

전 야구선수 출신 추신수의 아내 하원미가 아들의 남다른 피지컬을 자랑했다.하원미는 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "밤 11시에 와인 마시는 엄마 데리고 와서 이럴 일인가...", "분명 내가 낳은 16세 인간 몸"이라는 문구들과 함께 두 개의 영상을 게재했다.공개된 영상들 속에는 하원미의 아들이 운동에 열중하고 있는 모습. 하원미는 아들의 몸매를 본 후 16살의 체격이라는 것이 믿기지 않는 듯한 반응을 보였다.한편 하원미는 자신의 유튜브 채널 '하원미 HaWonmi'를 통해 5500평의 미국 대저택을 공개했었다. 또 추신수 몰래 추신수의 3억 외제차를 타는 등 다양한 일상을 공개하며 소통 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr