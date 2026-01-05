사진제공=JTBC

사진제공=JTBC

'최강야구' 최진행이 부상을 당해 구급차와 의료진을 소환하는 긴급 상황이 발생한다.5일 방송되는 JTBC 예능 '최강야구' 132회에서는 최강 컵대회 예선 마지막 경기인 브레이커스와 덕수고의 경기가 펼쳐진다. 브레이커스는 자존심을 걸고 예선전 마지막 경기에서 승리하겠다는 각오를, 덕수고는 이번 경기에서 승리해 기필코 생존하겠다는 의지를 드러낸다.치열한 접전이 예고되는 가운데, 그라운드에서 뜻밖의 상황이 발생해 이목을 집중시킨다. 덕수고 선배인 최진행이 부상을 당한 것. 급기야 구급차까지 그라운드에 등장해 긴장감을 높인다.예기치 못한 4번 타자의 부상에 브레이커스는 비상이 걸린다. 최강시리즈를 앞두고 전력 이탈이 예고된 상황에서 브레이커스의 수장 이종범 감독은 고뇌에 빠진다. 과연 최강시리즈를 앞두고 발생한 긴급 상황에 이종범 감독이 어떻게 대처할지, 브레이커스는 뜻밖의 암초를 부수고 최강 브레이커스가 될 수 있을지 관심이 집중된다.한편 '최강야구'는 현재 7주 연속 0%대 시청률을 기록하며 고전 중이다.'최강야구'는 매주 월요일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr