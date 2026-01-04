사진=텐아시아DB

사진제공=MBN

2013년 가수 장윤정과 결혼한 방송인 도경완이 MBN 건강 프로그램 '비밀 서고-트라이앵글'의 MC를 맡았다.4일 첫 방송되는 '비밀 서고-트라이앵글'(이하 '트라이앵글')은 역사·사회·과학·심리·문화·의학 등 서로 다른 이야기들이 하나의 질문을 따라 이어지는 지식 릴레이 스토리텔링 쇼다. 딱딱한 정보 전달을 넘어 재미와 지적 흥미를 동시에 만족시키며, 흩어져 있는 지식을 하나로 엮어 시청자에게 새로운 관점과 통찰을 제공하는 데 초점을 맞춘다.'트라이앵글'의 진행을 맡은 도경완은 "시청자의 눈높이에서 친근한 정보 전달자가 되겠다"라며 포부를 밝혔다. 코믹 연기로 감초 역할을 담당하는 배우 김기두가 패널로 함께 한다. 그는 유쾌한 시각으로 이야기에 질문을 던지며 핵심을 파고드는 중심축 역할을 도맡을 예정이다.한편 1회 방송에서는 '인간은 진화했을까, 아니면 둔화하였을까?'를 주제로 현대인의 건강이 망가지는 이유를 오메가 균형 붕괴에서 찾고, 명쾌한 해결책을 알아본다. 3인의 에이전트로 역사학자 정재환, 과학커뮤니케이터 엑소, 혈관외과 전문의 김대환이 출연한다.'트라이앵글'은 이날 첫 방송을 시작으로, 매주 일요일 오전 7시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr