이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프' 18기 두 번째 부부의 사연에 출연진들이 분노했다.1일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 18기 캠프의 막이 오르며 첫 번째 부부의 가사조사가 공개된 가운데 방송 말미에는 두 번째 부부의 사연이 전파를 탔다.이날 다음 회 예고에서 두 번째 부부의 가사조사 장면이 공개됐다. 아내는 "본인은 바람을 피웠다. 안방에서 올 나체로.."고 폭로해 충격을 안겼고, 남편 역시 "내 친구와 소파에 자는 게 말이 되냐"고 주장했다.MC 서장훈은 이들 부부에게 "압도적으로 1등이다. 문제가 되게 많다"고 놀라움을 감추지 못했다.이어 관찰 영상에서는 시종일관 싸움을 하는 부부의 모습이 담겼고, 남편은 "증거 있냐고, 까봐!"라고 소리쳤고, 아내는 "명의 도용? 맞은 건?... 아이를 패대기치더라고요"고 주장했다. 이를 지켜보던 진태현은 "아이씨"며 말을 잇지 못했고, 박하선은 "많이 혼나시겠다 전 국민한테. 진짜 쓰레기세요?"고 분노했다.결국 두 살람은 조정장에서도 싸움을 멈추지 않았고, 서장훈은 "둘 다 미쳤냐. 이 나이에 이렇게 사냐"고 일침을 날려 극의 긴장감을 불러일으켰다.한편 '이숙캠'은 매주 목요일 오후 10시 10분에 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr