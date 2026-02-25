엔하이픈/ 사진=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 미국 빌보드 차트에 5주 연속 이름을 올렸다.24일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(2월 28일 자)에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 미니 7집 'THE SIN : VANISH'가 '빌보드 200' 75위에 안착했다. 이 앨범은 이 차트에 2위(1월 31일 자)로 진입한 이래 매주 차트인하며 굳건한 기세를 이어가고 있다.'THE SIN : VANISH'는 세부 앨범 차트에서도 선전하고 있다. 이 앨범은 '월드 앨범' 2위로 지난주와 같은 순위를 유지했고, '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈' 모두 전주 대비 2계단 끌어올리며 6위에 자리했다. 엔하이픈은 '아티스트 100'에서도 14계단 뛰어올라 51위에 랭크됐다.엔하이픈은 지난달 발매한 'THE SIN : VANISH'로 통산 네 번째 '더블 밀리언셀러'를 달성하고, 일본 오리콘과 라인뮤직 등 글로벌 음반 차트 정상을 찍는 등 눈부신 성과를 거뒀다. 이달에는 주요 음악 시상식에서 2개의 대상을 추가하며 거침없는 상승 가도를 달리고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr