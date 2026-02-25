한그루, 9세 연상과 이혼한 후…생활고 해명 “5년동안 열심히“(‘그루니까’)

배우 한그루가 생활고를 해명했다.지난 24일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에는 '지옥의 돌밥돌밥 시작 방학이 무서운 엄마의 24시간 밀착 브이로그'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에는 방학을 맞은 쌍둥이 자녀들과 하루를 보내는 한그루의 모습이 나왔다.이날 한그루는 사교육과 관련해 "공부 학원은 따로 보내지 않는다"며 "필요하면 아이들이 먼저 이야기할 거라고 생각한다. 간절히 원할 때 시작해도 늦지 않는다고 본다"고 말문을 열었다.이에 제작진이 "생활고 때문에 학원비를 아끼는 것 아니냐는 오해를 받을 수도 있다"고 말하자, 한그루는 "(생활고는)5년 전 이혼하고 처음 다시 시작하려던 때 이야기"라고 설명했다.이어 "부귀영화를 누리며 사는 건 아니지만, 지난 5년 동안 정말 열심히 일했다. 감사히 잘 살고 있다"고 해명했다.앞서 한그루는 2015년 9세 연상의 남성과 결혼해 슬하에 쌍둥이 남매를 뒀으나, 2022년 이혼했다. 그는 현재 홀로 자녀들을 양육 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr