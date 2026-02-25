사진=텐아시아DB

사진제공=그리핀엔터테인먼트

그룹 샤이니 멤버 온유(ONEW)가 미니 5집 'TOUGH LOVE'의 트랙리스트를 공개했다.온유는 지난 24일 공식 SNS에 미니 5집 'TOUGH LOVE'의 트랙리스트를 올렸다. 이에 따르면, 미니 5집에는 앨범명과 동명의 타이틀곡 'TOUGH LOVE'를 포함해 'Dot dot dot (...)', 'Flex on me', 'Lie', 'X, Oh Why?' 등 온유의 감각적인 색채가 묻어나는 총 5곡이 수록된다.특히 온유는 타이틀곡 'TOUGH LOVE'의 작사, 작곡에 참여한 것은 물론 전곡 크레딧에 이름을 올렸다. 'TOUGH LOVE'는 온유가 해외 유수의 프로듀서진과 직접 대면해 긴밀한 협업 끝에 완성한 곡으로, 이는 그의 음악적 외연이 글로벌로 확장되었음을 시사한다.미니 5집 'TOUGH LOVE'는 뻔한 사랑 이야기를 벗어나 우리가 살아가는 세상 속 '다양한 사랑의 단면'을 조명하는 앨범이다. 복합적인 감정을 한 권의 소설처럼 엮어내 듣는 이들로 하여금 각자의 페이지를 떠올리게 한다.독보적인 음색과 표현력으로 자신만의 음악 세계를 구축해 온 온유는 'TOUGH LOVE'를 통해 고유의 음악 세계관을 확장한다. 데뷔 후 처음으로 작곡에 참여하는 등 온유가 직접 앨범의 중심축이 돼 존재감을 과시, 밀도 높은 사운드로 또 한 번 깊은 울림을 선사할 예정이다.온유의 미니 5집 'TOUGH LOVE'는 다음 달 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr