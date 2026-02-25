22기 경수, 광고회사 그만두더니…‘재혼’한 아내와 부산으로 이사

22기 옥순과 경수가 부산으로 이사했다. 특히 경수는 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾았다.22기 옥순은 지난 24일 자신의 인스타그램을 통해 "이사 끝. 짐 정리하는 와중에 틈틈이 외출도 했다. 자주 가게 될 러닝 코스, 백화점, 마트를 들러봤다"라고 적었다.이어 "낯선 풍경이 주는 어색함이 몰려들 때마다 '환영합니다' 인사해주시는 분들이 나타나 주셔서 벌써 부산이 정겨워져 버렸다. 덕분에 가열하게 집도 사무실도 정리를 끝냈다. 잘 지내보겠다. 그나저나 부산 러닝 너무 좋아"라고 덧붙였다.한편, 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전, 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr