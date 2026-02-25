빽가, 사고로 가족 잃었다…"들개 무리에 물려" 충격 고백 ('개늑시2')

사진제공=채널A

코요태 빽가가 가족이었던 반려견을 향한 애틋한 마음을 전한다.오는 25일 방송되는 채널A '개와 늑대의 시간2' 7회에서는 코요태 빽가가 3기 스페셜 MC로 출격한다. 빽가는 강형욱 훈련사를 향한 존경심과 무지개다리를 건넌 반려견에 대한 마음을 전한다.어린 시절 ‘바우와우’ 애니메이션을 보며 반려견을 꿈꿨던 그는 함께하던 불테리어를 들개 물림 사고로 떠나보낸 아픈 기억을 꺼낸다. 빽가는 “같이 서핑을 갔다가 들개 무리들이 개를 공격했어요”라며 물림 사고를 당했던 반려견에 대해 담담히 회상한다.그 이후 누구보다 물림 사고에 예민해졌다는 그는 강형욱 훈련사를 향해 “우리나라에서 강아지들을 가장 잘 다루고 가르치는 최고의 스승님”이라며 존경을 드러낸다. 빽가의 진지한 고백과 담백한 농담이 이어지며 스튜디오는 웃음과 공감이 뒤섞인 분위기로 물든다. 반려견을 향한 애틋한 기억을 품은 빽가가 어떤 시선으로 늑대들을 바라볼지 궁금증을 더한다.'개와 늑대의 시간2'는 단순한 반려견 행동 교정을 넘어 문제 행동의 근본 원인인 보호자의 태도와 환경까지 깊이 들여다보는 프로그램이다. 스튜디오에서의 첫 피드백, 생활동 밀착 케어, 보호자의 실제 주거지까지 이어지는 총 세 단계의 솔루션을 제공한다.‘개와 늑대의 시간2’는 매주 수요일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr