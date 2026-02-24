"복귀라고 생각 안 해" 조세호, 두 달 만의 활동 재개에 엇갈린 반응 [TEN스타필드]

/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=넷플릭스 '도라이버'

방송인 조세호가 조폭 연루설 논란 이후 약 두 달 만에 방송에 등장하며 활동을 재개했다. 다만 복귀와 관련한 그의 발언을 두고는 찬반이 엇갈리고 있다.조세호는 지난 22일 공개된 넷플릭스 예능 '도라이버 4'에 출연했다. 지난해 12월 논란이 불거진 이후 처음으로 방송에 모습을 알린 셈이다. 그는 "주변 관계에 더 주의하겠다"고 말하며, 조폭으로 알려진 지인과의 관계에 대해 "금품을 받은 적 없고, 금전적·사업적 연관도 전혀 없다"고 밝혔다. 이어 "안부를 묻고 가끔 식사하는 사적인 인연일 뿐"이라고 설명했다.그는 '1박 2일'과 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 하차한 이유도 직접 언급했다. 조세호는 "불편함과 실망을 느끼셨을 것 같아 하차가 맞다고 판단했다"고 말했다. 다만 이번 방송 출연과 관련해서는 "복귀라고 생각하지 않는다. 지금도 반성하고 있고 앞으로 더 조심하겠다"고 했다. 함께 출연한 주우재 역시 "정해진 일정에 따라 촬영된 것이며 복귀는 아니다"라고 덧붙였다.이 같은 발언은 논쟁을 가져왔다. 촬영 시점이 논란 이후였고 실제로 약 두 달 만에 방송에 나온 상황에서 '복귀가 아니다'라는 표현이 현실과 맞지 않는다는 지적이 나온다. 사과와 반성을 언급하면서도 '복귀'라는 단어를 피한 것이 책임을 축소하려는 인상으로 비칠 수 있다는 의견도 있다.반면 일정상 예정된 촬영이었다면 형식적으로는 복귀라 보기 어렵다는 반론도 존재한다. 금품 수수나 불법 행위가 확인되지 않은 만큼 활동을 지속하는 것 자체를 문제 삼기 어렵다는 시각도 있다. 사적인 지인 관계까지 도덕적 문제로 확장하는 것은 과도하다는 주장도 제기된다.조세호가 하차한 프로그램의 분위기도 주목된다. '1박 2일'은 조세호 하차 이후 유선호가 합류하며 시청률 상승세를 보였고, '유 퀴즈 온 더 블럭' 역시 유재석 단독 체제로 흔들림 없이 이어지고 있다. 일부 시청자들 사이에서는 "프로그램 흐름이 더 정돈됐다"는 반응도 나온다.조세호가 논란 두 달 만에 방송을 재개한 것과 그 태도가 적절했는지에 대한 평가는 여전히 진행 중이다. 조세호가 향후 어떤 방식으로 활동을 이어갈지, 또 이번 출연 이후 여론이 어떻게 변화할지 지켜볼 필요가 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr