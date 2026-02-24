사진=윤진이 유튜브

배우 윤진이가 활동을 재개했다.24일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 '공주님들… 저 왔어요. 밥 먹고 운동하는 요즘'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤진이는 오랜만에 유튜브를 재개했다. 앞서 그는 육아와 일을 병행하며 지친 마음을 드러냈고, 한 달 동안 유튜브 업로드를 멈추고 온전히 가족과 시간을 보냈다.윤진이는 "제가 재정비하는 시간이 있는 동안. SNS나 핸드폰을 싹 끊고 아기만 봤다. 음식도 거의 사 먹지 않고 유기농 위주로 집에서 직접 요리했다"고 밝혔다.집안일과 육아에만 집중한 한 달 동안 윤진이는 "진짜 심심하더라. 그런데 오히려 일찍 자게 됐다. 오후 9시, 10시면 잤다". '자연인이다'처럼 살아봤다"며 폭소했다.윤진이는 오랜만에 혼밥 외식에 나섰다. 오징어볶음 메뉴를 선택한 그는 "나 좀 말라 보이지 않냐. 고생 다이어트로 44kg 최저 몸무게 찍고 지금은 45kg이다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.아이와 한층 친해진 윤진이는 "집에 나만 사랑해주는 제이제니가 있어서 행복하다"면서 "언제까지 나랑 사랑할 거냐. 초등학교 가면 떠나겠지. 뭔가 좀 아쉬울 것 같다. 계속 나랑 사랑해달라"며 훈훈한 분위기를 자아냈다.남편과 저녁 외식에 나선 윤진이는 "우리가 연애 시절에는 애주가였다. 일주일에 세 번도 마셨는데"라며 과거를 회상했다. 남편이 "지금도 아이들 없으면 그랬을 거"라고 하자, 윤진이는 "지금 생활이 더 좋다"고 털어놨다.그러나, 식사를 마치기 무섭게 두 사람은 달리기 시작했다. 아이 픽업 시간 늦을 위기였던 것. 윤진이 남편은 "우리는 왜 이렇게 살아야 하는 것인가"라며 식후 뜀박질에 복통을 호소해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr