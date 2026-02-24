배우 윤진이가 활동을 재개했다.
24일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 '공주님들… 저 왔어요. 밥 먹고 운동하는 요즘'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 윤진이는 오랜만에 유튜브를 재개했다. 앞서 그는 육아와 일을 병행하며 지친 마음을 드러냈고, 한 달 동안 유튜브 업로드를 멈추고 온전히 가족과 시간을 보냈다. 윤진이는 "제가 재정비하는 시간이 있는 동안. SNS나 핸드폰을 싹 끊고 아기만 봤다. 음식도 거의 사 먹지 않고 유기농 위주로 집에서 직접 요리했다"고 밝혔다.
집안일과 육아에만 집중한 한 달 동안 윤진이는 "진짜 심심하더라. 그런데 오히려 일찍 자게 됐다. 오후 9시, 10시면 잤다". '자연인이다'처럼 살아봤다"며 폭소했다.
윤진이는 오랜만에 혼밥 외식에 나섰다. 오징어볶음 메뉴를 선택한 그는 "나 좀 말라 보이지 않냐. 고생 다이어트로 44kg 최저 몸무게 찍고 지금은 45kg이다"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 아이와 한층 친해진 윤진이는 "집에 나만 사랑해주는 제이제니가 있어서 행복하다"면서 "언제까지 나랑 사랑할 거냐. 초등학교 가면 떠나겠지. 뭔가 좀 아쉬울 것 같다. 계속 나랑 사랑해달라"며 훈훈한 분위기를 자아냈다.
남편과 저녁 외식에 나선 윤진이는 "우리가 연애 시절에는 애주가였다. 일주일에 세 번도 마셨는데"라며 과거를 회상했다. 남편이 "지금도 아이들 없으면 그랬을 거"라고 하자, 윤진이는 "지금 생활이 더 좋다"고 털어놨다.
그러나, 식사를 마치기 무섭게 두 사람은 달리기 시작했다. 아이 픽업 시간 늦을 위기였던 것. 윤진이 남편은 "우리는 왜 이렇게 살아야 하는 것인가"라며 식후 뜀박질에 복통을 호소해 웃음을 안겼다.
