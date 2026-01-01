사진=장윤정 SNS

트로트 가수 장윤정이 남편 도경완과 함께 몸 담고 있던 소속사를 떠났다.장윤정은 31일 자신의 인스타그램을 통해 "2025년 마무리 잘 하고 계신가요?🙃 저는....차근차근 착실하게 준비해서💕 장윤정 기획사라는 회사를 만들었습니다💥"라고 밝혔다.이어 장윤정은 "감사하게도 의뢰가 들어와 밀려있던 곡 작업들도 마무리 다 지었다"며 머지않은 컴백을 예고했다.함께 공개된 사진들 속에는 장윤정이 남편 도경관 그리고 두 자녀와 함께 여행을 즐기고 있는 모습. 장윤정은 "가족과 쉬면서 충전 시간 가지러 비행기🛫 타고 떠나왔다"며 "모두 건강하고 행복한 새해 맞이하세요🥰 따릉해여💛🩵💜"라고 인사했다.한편 장윤정은 티엔엔터테인먼트 소속이다. 2013년 백년가약을 맺은 KBS 아나운서 출신 도경완과 같은 소속사에 있다. 두 사람은 결혼 후 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr