사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
'귀궁' 육성재, 김지연이 미니시리즈 휴먼·판타지 부문 최우수상을 받았다.

31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.

육성재는 "값진 최우수상을 받게 돼 영광이다. 수상 소감 마지막에 감사하다고 말하는 팬분들을 제일 먼저 소개해드려야 하는 게 맞지 않나 싶다. 13년 동안 활동하면서 항상 자심감이 되어주고, 같은 모습으로 응원해주는 팬들 너무 고맙고 사랑한다"고 말했다.

이어 "'귀궁'이라는 작품을 통해서 한국에 이렇게 다양하고 재미난 전통 귀물이 있는 줄 처음 알았다. 재미나고 다양한 요소들을 글로벌하게 알릴 수 있는 작품을 할 수 있게 되어 영광"이라며 "모든 식구들 감사하다. 값진 상 받은 만큼 앞으로도 노력하는 배우되겠다"고 다짐했다.

김지연은 "시청자들 모두 감사하다. 장르 특성상 쉽지 않은 촬영이었는데, 힘들었던 게 생각 안 날 만큼 행복하고 감사한 시간이었다"며 "너무 떨린다. 집에서 보고 있을 가족들, 친구들, 팬분들 너무 감사하고 사랑한다. 과분한 상 주셔서 감사하다. 좋은 기운 받아서 좋은 연기로 보답하겠다"고 말했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지