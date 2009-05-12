사진=텐아시아DB

'귀궁' 육성재, 김지연이 미니시리즈 휴먼·판타지 부문 최우수상을 받았다.31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.육성재는 "값진 최우수상을 받게 돼 영광이다. 수상 소감 마지막에 감사하다고 말하는 팬분들을 제일 먼저 소개해드려야 하는 게 맞지 않나 싶다. 13년 동안 활동하면서 항상 자심감이 되어주고, 같은 모습으로 응원해주는 팬들 너무 고맙고 사랑한다"고 말했다.이어 "'귀궁'이라는 작품을 통해서 한국에 이렇게 다양하고 재미난 전통 귀물이 있는 줄 처음 알았다. 재미나고 다양한 요소들을 글로벌하게 알릴 수 있는 작품을 할 수 있게 되어 영광"이라며 "모든 식구들 감사하다. 값진 상 받은 만큼 앞으로도 노력하는 배우되겠다"고 다짐했다.김지연은 "시청자들 모두 감사하다. 장르 특성상 쉽지 않은 촬영이었는데, 힘들었던 게 생각 안 날 만큼 행복하고 감사한 시간이었다"며 "너무 떨린다. 집에서 보고 있을 가족들, 친구들, 팬분들 너무 감사하고 사랑한다. 과분한 상 주셔서 감사하다. 좋은 기운 받아서 좋은 연기로 보답하겠다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr