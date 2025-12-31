1000억 건물주 딸인데 '연기대상' 2관왕…신슬기 "초심 잃지 않겠다" [SBS연기대상]

사진='2025 SBS 연기대상' 캡처.

신슬기가 'KBS 연기대상' 신인상에 이어 'SBS 연기대상'에서 조연상을 받았다.31일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연기대상' 시상식이 열렸다. 방송인 신동엽, 배우 채원빈, 허남준이 MC를 맡았다.'우주메리미'로 미니시리즈 로맨틱 코미디 남자 조연상을 받은 서범준은 "작년에 이 자리에서 신인상을 받았다. 언제 이 자리에 설 수 있을까 했는데, 설 수 있게 해줘서 감사하다"며 "저와 늘 함께해주는 소속사 식구들, 늘 고맙다"고 말했다.이어 "아직 많이 부족하다. 하루하루 최선을 다해서 초심 잃지 않겠다. 사랑하는 우리 가족, 팬들이 제 원동력이다"라고 감사를 표했다.'우주메리미'로 미니시리즈 로맨틱 코미디 남자 조연상을 받은 신슬기는 "후보에 올랐다고 해서 떨렸는데, 수상을 못해서 축하만 하고 가야겠다고 생각했다. 조연상 주셔서 너무 감사하다"며 "같이 연기한 배우들 모두 감사하다. 제가 이 자리를 빌려서 '귀궁' 팀한테도 감사하다고 전하고 싶다. 올 한해 한파와 무더위가 기승을 부렸는데, 제작진과 영광 함께 누리고 싶다. 초심 잃지 않고 열심히 하는 배우되겠다"고 인사했다.신슬기는 같은날 'KBS 연기대상'에서 '독수리 5형제를 부탁해!'로 신인상을 받았다. 신슬기는 서울 강남구 신사역에 있는 대형 성형외과 원장의 딸인 것으로 알려졌다. 해당 성형외과 매매가는 1000억원으로 알려져 있다. 신슬기는 '솔로지옥2'에 출연해 덱스 썸녀로 인지도를 높였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr