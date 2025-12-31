/ 사진=먼슬리 웨이브

/ 사진=먼슬리 웨이브

온라인 동영상 서비스 웨이브(Wavve)가 2026년 1월 ‘먼슬리 웨이브’ 영상을 통해 신년맞이 신규 콘텐츠 라인업을 공개했다. 확고한 마니아층을 보유한 ‘남의연애’ 시즌4가 웨이브 오리지널 시리즈먼저 웨이브의 프랜차이즈 연애 프로그램 ‘남의연애4’가 1월 23일 전격 론칭한다. 국내 최초 성소수자들의 연애를 그린 ‘퀴어 연프’로 폭발적인 사랑을 받아온 ‘남의연애’ 시리즈가 어느덧 네 번째 시즌을 맞이한 것. 시즌4에서는 감정의 농도가 극대화되는 장치들이 한층 강화되며, 더욱 매력적인 남자들의 치열한 사랑 쟁취기가 펼쳐질 예정이라 역대급 기대감을 자아내고 있다.1월 16일 독점 공개되는 ‘읽다’는 실제 사건 당사자들의 자필 편지를 읽으며 범죄 심리를 분석하는 실화 기반 스토리텔링 예능이다. ‘그것이 알고 싶다’, ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기(꼬꼬무)’ 제작진이 참여해 신뢰도를 더했으며, 세상을 떠들썩하게 했던 범죄자들의 편지 내용을 낱낱이 공개한 뒤 전문가 게스트들이 편지에 깃든 심리를 심층 분석한다.이와 함께 지난 12월 23일 독점 공개된 ‘콘크리트 마켓’ 역시 폭발적인 화제를 모으며 스트리밍 중이다. ‘콘크리트 마켓’은 대지진 이후 유일하게 남은 아파트에 생긴 ‘황궁 마켓’을 배경으로, 새로운 질서를 만들려는 사람들이 목숨을 건 생존에 맞서기 시작하는 재난 드라마다. 극장 개봉 버전을 7부작 시리즈 완전판으로 재구성해 OTT만의 몰입감을 극대화했으며, 이재인·홍경·정만식·유수빈 등 실력파 배우들의 리얼한 열연이 호평을 자아내고 있다.1월 2일 첫 공개되는 MBC ‘판사 이한영’은 거대 로펌의 노예로 살다 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거대 악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다. 2015년 드라마 ‘킬미, 힐미’로 MBC 연기대상을 수상한 ‘믿보배’ 지성이 10년 만에 MBC로 복귀하는 작품으로, 이한영 역의 지성 외에도 박희순·원진아·백진희·김태우·안내상 등 탄탄한 배우들이 합류한다.1월 3일 오픈하는 KBS2 ‘은애하는 도적님아’는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 로맨스물이다. 낮에는 의녀, 밤에는 도적으로 이중생활을 살아가는 홍은조 역에는 남지현, 종사관 놀이 중 그녀에게 빠져버린 도월대군 이열 역에 문상민이 캐스팅돼 신분을 뛰어넘은 운명적 사랑을 그린다.1월 17일 론칭하는 채널A ‘아기가 생겼어요’는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 시작되는 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 웹툰을 원작으로 한다. 최진혁과 오연서가 주연을 맡아 연애와 결혼의 일반적인 순서를 뒤집는 ‘도파민 폭발’ 이색 로맨스를 선보인다.1월 8일 첫선을 보이는 채널A ‘셰프와 사냥꾼’은 극한의 야생에서 직접 사냥한 식재료로 최고의 만찬을 완성하는 생존 미식 탐험 예능으로, ‘흑백요리사’ 시즌1을 통해 스타로 떠오른 셰프 에드워드 리를 비롯해 사냥꾼 추성훈-임우일-김대호가 함께 한다. 야생 재료에서 아이디어를 얻어 창의적인 미식 향연을 펼칠 에드워드 리의 활약에 관심이 쏠린다.이와 함께 기안84가 상상 초월의 코스에 뛰어들어, 극한의 마라톤 환경에서 자신을 시험대에 올리고 끝까지 도전해 내는 과정을 그리는 초극한 러닝 예능 ‘극한84’도 웨이브에서 인기리에 독점 스트리밍 중이다.‘코렐라인’은 바쁜 부모님으로 인해 외로운 나날들을 보내던 코렐라인이 새로 이사한 집에서 발견한 비밀의 문을 통해 꿈에 그리던 ‘다른 세계’와 단추눈의 ‘다른 부모’를 만나면서 벌어지는 환상적인 모험을 그린 다크 판타지 애니메이션이다. 2025년 4K 리마스터링 버전으로 재개봉 당시 누적 관객 21만 3천 명을 돌파하며 재개봉 애니메이션 흥행 1위를 기록한 ‘레전드 명작’이다. 지난 12월 18일 웨이브 OTT 독점 공개 이후 ‘어른이’ 시청층의 원픽 작품으로 떠오르며 뜨거운 반응 속에 스트리밍되고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr