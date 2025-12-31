서장훈/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 = EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

연 매출 2천억 원의 '통닭 부자' 김재곤이 닭으로 인생 역전을 이룬 '결정적 한 수'를 공개한다. 여기에 '1000억 원'이 드는 새로운 목표와 자녀들을 향한 '유산 상속 계획'까지, 어디에서도 밝히지 않았던 솔직한 속내를 모두 털어놓는다.31일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 도계·가공·유통을 아우르는 종합 닭고기 전문기업과, 창업 8년 만에 가맹점 830개를 돌파한 치킨 프랜차이즈를 이끌며 '연 매출 2천억 원'의 신화를 쓴 '대한민국 닭 업계의 산증인' 김재곤이 출연한다. 그의 인생에 담긴 아픔과 도전, 그리고 성공 뒤에 숨은 평생의 철학을 깊이 있게 조명하며 묵직한 울림을 선사한다. 특히 19,500평의 대지에 지어진 초대형 닭 공장 내부와 함께, 한 마리의 닭이 우리가 먹는 치킨으로 탄생하기까지의 전 과정을 생생하게 담아내며 시청자들의 눈길을 사로잡을 예정이다.15살에 부모를 잃고 일찍이 4남매의 가장이 된 김재곤은, 닭집에서 월급 7천 원을 받으며 일해 동생들의 생계를 책임졌다. 결혼 후 독립을 결심한 그는 육촌 형님의 가게 한켠, 2평 남짓한 공간을 빌려 장사를 시작했다. 닭 80마리로 시작한 장사는 5년 만에 하루 판매량 15,000마리를 기록하며 폭발적인 성장을 이뤄냈다. 1990년대 초, 한 달 매출이 1억 원에 육박했다는 그의 이야기에 서장훈은 "거의 중소기업 수준"이라며 놀라움을 감추지 못한다. 이어 "그 돈으로 뭘 하셨냐"는 질문에 김재곤은 "동생들 결혼시키고, 막냇동생 대학교 학비도 댔다"고 담담히 답해 뭉클한 감동을 안긴다. 그의 이러한 성공에는 남들과는 다른 과감한 선택과 치열한 노력이 있었다. 2평 가게로 시작해 인생을 뒤바꾼 김재곤의 '결정적 한 수', 그 놀라운 이야기는 '이웃집 백만장자' 방송을 통해 확인할 수 있다.한편 김재곤은 이번 방송을 통해 아직 끝나지 않은 자신의 도전을 이야기한다. 그는 "앞으로 이루고 싶은 목표가 있다"며 "몇백억 가지고는 안 될 것 같다. 1000억 원은 필요하다"고 밝혀 현장을 술렁이게 만든다. 이미 성공의 정점에 선 그가 다시 거대한 꿈을 꾸는 이유는 무엇일지 궁금증이 모아진다. 더 나아가 자녀들을 향한 유산 상속에 대한 질문에는 모두의 예상을 뒤엎는 답변을 내놓아 서장훈과 장예원을 깜짝 놀라게 한다.닭 80마리에서 출발해 현재는 하루 10만 마리를 유통하는 '닭 업계 큰손' 김재곤의 이야기는 이날 오후 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr