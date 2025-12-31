사진=텐아시아DB/MBC

2025년 MBC를 빛낸 드라마 스타들의 축제가 성대하게 막을 내렸다. 서강준은 데뷔 13년 차에 생애 첫 대상의 영예를 안았다. 반면 이보영은 극 중 출중한 연기력을 보여줬음에도 불구하고 작품 시청률이 1%대에 머문 영향 탓인지 시상식에 참석하지 않았고, '메리 킬즈 피플' 역시 수상 없이 행사를 마무리했다. 한편 이보영의 남편 지성은 1월 2일 신작 '판사 이한영'으로 안방극장에 복귀할 예정이다.지난 30일(화) 방송된 '2025 MBC 연기대상'에서는 판타지 사극부터 현실 공감 블랙 코미디까지 다채로운 장르로 풍성한 재미를 안겼던 2025년 MBC 드라마를 돌아보고, 다가오는 2026년을 맞이하는 뜻깊은 시간을 가졌다.영예의 대상 주인공은 '언더커버 하이스쿨'의 서강준이었다. 국정원 요원 정해성 역으로 강렬한 액션과 달콤한 로맨스까지 다채로운 매력을 뽐낸 서강준은 “끝맺는 그날까지 대체되고 싶지 않다. 더 간절하게 연구하고 생각하고 연기하는 배우가 되겠다”며 연기에 대한 진심을 드러내 훈훈함을 자아냈다. 더불어 진기주가 최우수 연기상 미니시리즈 부문을 수상하면서 '언더커버 하이스쿨'은 대상과 최우수 연기상, 올해의 드라마상까지 총 3관왕에 올랐다.또한 '이강에는 달이 흐른다'의 강태오, 김세정도 나란히 최우수 연기상 미니시리즈 부문을 받으며 겹경사를 맞았다. 시청자들이 뽑은 베스트 커플상과 베스트 캐릭터상, 조연상과 신인상까지 싹쓸이한 '이강에는 달이 흐른다'는 무려 7관왕에 올라 인기를 체감케 했다.이와 함께 연예계의 큰 어른이자 참스승이었던 故 배우 이순재에게는 공로상이 수여됐다. 시트콤 '거침없이 하이킥'에서 고부지간으로 호흡을 맞췄던 배우 박해미의 내레이션과 함께 펼쳐진 배우 이순재의 발자취는 모두의 마음을 먹먹하게 만들었다. 특히 이순재를 존경하는 후배 배우들이 함께 외친 “선생님, 사랑합니다”라는 고백이 뭉클한 여운을 남겼다.탄탄한 연기로 시청자들의 마음을 사로잡았던 '노무사 노무진'의 정경호와 MBC 드라마 흥행 불패 신화를 쓰고 있는 '모텔 캘리포니아'의 이세영은 베스트 액터상을 거머쥐었다.'2025 MBC 연기대상'은 2025년 한 해 동안 매일 보는 이들에게 색다른 재미를 선물했던 드라마 스타들이 모두 모여 대화합의 장을 이뤘다. 특히, MBC 드라마가 걸어온 타임라인을 아우르는 '2025 MBC 연기대상'만의 특별한 기획이 흥미를 돋웠는데, 그중에서도 MBC 드라마를 통해 얼굴을 알리고 '2025 MBC 연기대상'을 찾은 정경호, 장신영, 서강준, 최정윤의 풋풋했던 과거 모습과 함께 들려오는 자우림의 '스물다섯 스물하나'는 짙은 감동을 선사했다.'2025 MBC 연기대상'의 시상자 라인업 역시 시선을 사로잡았다. '2024 MBC 연기대상'의 수상자들과 2026년 MBC 드라마를 책임질 주역 이성경, 채종협, 아이유, 변우석, 신하균, 허성태가 시상자로 등장해 반가움을 더한 것.드라마 명가라는 명성에 걸맞게 2026년 MBC 드라마들의 티저 영상이 공개돼 눈길을 끌었다. 적폐 판사 이한영의 정의 구현 회귀 판타지 드라마 '판사 이한영'을 비롯해 서로 운명처럼 만나 얼어있던 시간을 깨우는 예측불허 로맨스 '찬란한 너의 계절에', 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 펼쳐지는 운명 개척 신분 타파 로맨스 '21세기 대군부인'과 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디 '오십프로'가 2026년에 시청자들을 찾아갈 예정이다.▲대상 : 서강준 ('언더커버 하이스쿨')▲올해의 드라마상 : '언더커버 하이스쿨'▲최우수 연기상 미니시리즈(여자) : 진기주 ('언더커버 하이스쿨'), 김세정 ('이강에는 달이 흐른다')▲최우수 연기상 미니시리즈(남자) : 강태오 ('이강에는 달이 흐른다')▲최우수 연기상 일일&단막(여자) : 장신영 ('태양을 삼킨 여자')▲최우수 연기상 일일&단막(남자) : 송창의 ('친절한 선주씨')▲베스트 액터상(여자) : 이세영 ('모텔 캘리포니아')▲베스트 액터상(남자) : 정경호 ('노무사 노무진')▲우수 연기상 미니시리즈(여자) : 이선빈 ('달까지 가자')▲우수 연기상 미니시리즈(남자) : 나인우 ('모텔 캘리포니아')▲우수 연기상 일일&단막(여자) : 윤아정 ('태양을 삼킨 여자')▲우수 연기상 일일&단막(남자) : 오창석 ('태양을 삼킨 여자')▲공로상 : 故 이순재▲베스트 커플상 : 강태오 김세정 ('이강에는 달이 흐른다')▲베스트 캐릭터상 : 진구 ('이강에는 달이 흐른다')▲조연상(여자) : 김신록 ('언더커버 하이스쿨')▲조연상(남자) : 김남희 ('이강에는 달이 흐른다')▲신인상(여자) : 조아람 ('달까지 가자'), 홍수주 ('이강에는 달이 흐른다')▲신인상(남자) : 이채민 ('바니와 오빠들'), 이신영 ('이강에는 달이 흐른다')이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr