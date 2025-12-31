사진=이주승 SNS

배우 이주승이 연말 시상식을 즐겼다.이주승은 지난 29일 자신의 인스타그램에 "슈트 입고 MBC연예대상 레츠고~ 연말 행복한 시간 보내세요♡"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이주승이 MBC 연예대상 시상식에 참석하 모습. 특히 그가 출연 중인 예능 '나 혼자 산다'가 일부 출연진들의 활동 중단으로 혼란을 맞은 가운데, 환한 미소를 보이고 있어 눈길을 끌었다.한편 이주승은 2025년 SBS 드라마 '우리영화'에 출연했다. '나 혼자 산다' 고정 출연자였던 박나래는 전 매니저들과의 진실 공방 및 불법 의료 행위 논란로 모든 방송 활동을 중단한 상태다. 동반 출연했던 그룹 샤이니 멤버 키도 박나래의 불법 의료 행위와 연관된 인물과 인연을 맺고 불법 시술 의혹이 불거져 모든 방송 활동을 중단했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr