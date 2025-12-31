/ 사진='2025 SBS 연예대상'

방송인 전현무가 프로듀서상을 수상했다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 전현무는 '우리들의 발라드'로 '프로듀서상'을 수상했다. 전현무는 "연예대상에서 여러 상을 받아봤지만 프로듀서상은 처음"이라고 입을 열었다.그러면서 전현무는 "MBC와는 인연이 많았는데 SBS는 '날 싫어하나?' 싶을 정도로 연이 없었다. 그런데 역설적으로 처음 프로듀서상을 준 곳이 SBS라 더 의미가 있는 것 같다"며 "앞으로도 더 좋은 인연을 맺기 위해 노력하겠다"고 말했다.이어 전현무는 "방송을 하는 입장에서 시청자분들의 사랑이 가장 중요하지만, 그에 못지않게 중요한 게 PD분들의 신뢰와 애정이다. 저희를 고용해 주시는 분들"이라고 너스레를 떨었다.마지막으로 전현무는 "앞으로도 제 주장은 더 없애고 PD 말 잘 듣겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr