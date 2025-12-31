/ 사진='2025 SBS 연예대상'

배우 이서진이 최우수상을 수상했다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다. 이날 시상식은 오후 8시 50분 부터 진행됐고, 약 3시간 30여분이 흐른 뒤에야 최우수상 시상이 진행됐다.이날 쇼·버라이어티 부문 최우수상은 '비서진'의 이서진과 김광규에게 돌아갔다. 먼저 김광규는 "좋은 프로그램에 저를 불러주신 제작진 분께 너무 감사하다. 비행기 한번도 못 타시고 돌아가신 우리 아버지가 생각난다"며 "너무 보고 싶다. 지금 허리가 안 좋으신 어머니 새해에는 건강하셨으면 좋겠다"고 소감을 남겼다.이어 이서진은 "연예대상이 너무 길어서 지치고 지루해서 욕이 나올까 했는데 상을 주셨다"며 "상을 주시니까 비서진 다음시즌도 생각해보겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.또한 이서진은 "사실 저희가 동시간대 시청률 1등을 못했다. 1등 하면 하려한 구호를 연습했는데 1등을 못할 것 같아 구호를 외치고 마무리 하겠다"며 "우리가 왜 비서진인지, 내가 왜 김광규인지, 내가 왜 이서진인지 확실하게 보여드리겠다"고 외치고 무대에서 내려왔다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr