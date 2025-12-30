/ 사진='2025 SBS 연예대상'

/ 사진='2025 SBS 연예대상'

배우 한지민과 절친한 사이로 알려진 발달장애인인 화가 겸 배우 정은혜와 남편 조영남 부부가 선한 영향력 상을 수상했다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 선한영향력 상에 '동상이몽 2-너는 내 운명' 정은혜, 조영남 부부가 수상했다. 무대에 오른 정은혜는 "정은혜가 아닌 서은혜 작가"라고 입을 열었다.이어 그는 "'동상이몽'에서 성을 바꾼다고 했는데 법원에서 허가가 났다"며 "'동상이몽' 하면서 발달장애인도 결혼 생활 할 수 있다는 걸 보여줄 수 있어서 좋았다. 엄마 아빠 이렇게 잘 키워줘서 감사하다. 저희 100세까지 팔팔하게 잘 살겠다"고 소감을 전했다.정은혜 부부의 수상 소감이 이어지는 중 배우 송지효가 눈물을 흘리는 장면이 포착돼 눈길을 끌기도 했다.앞서 정은혜는 '동상이몽 2-너는 내 운명'에서 새아빠의 성을 따라 서은혜가 되기 위한 법적 절차를 밟고 있다고 밝혔다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr