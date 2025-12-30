배우 한지민과 절친한 사이로 알려진 발달장애인인 화가 겸 배우 정은혜와 남편 조영남 부부가 선한 영향력 상을 수상했다.
30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.
이날 선한영향력 상에 '동상이몽 2-너는 내 운명' 정은혜, 조영남 부부가 수상했다. 무대에 오른 정은혜는 "정은혜가 아닌 서은혜 작가"라고 입을 열었다. 이어 그는 "'동상이몽'에서 성을 바꾼다고 했는데 법원에서 허가가 났다"며 "'동상이몽' 하면서 발달장애인도 결혼 생활 할 수 있다는 걸 보여줄 수 있어서 좋았다. 엄마 아빠 이렇게 잘 키워줘서 감사하다. 저희 100세까지 팔팔하게 잘 살겠다"고 소감을 전했다.
정은혜 부부의 수상 소감이 이어지는 중 배우 송지효가 눈물을 흘리는 장면이 포착돼 눈길을 끌기도 했다.
앞서 정은혜는 '동상이몽 2-너는 내 운명'에서 새아빠의 성을 따라 서은혜가 되기 위한 법적 절차를 밟고 있다고 밝혔다.
한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.
김세아 텐아시아 기자
