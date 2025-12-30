/ 사진=조준원 기자

방송인 탁재훈이 추성훈과 함께 신스틸러상을 수상했다. 앞서 탁재훈은 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'이 종영을 알리며 자연스럽게 하차하게 됐다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 '마이턴'의 탁재훈과 추성훈이 신스틸러상을 수상했다. 탁재훈과 추성훈은 '마이턴'에서 파격적인 베드신으로 화제가 되면서 '중년 러브 버그'라는 별명까지 얻었던 바 있다.이에 추성훈은 "'마이턴' 하면서 너무 재밌는 장면도 많이 나왔다. (탁)재훈이 형과 저 장면도 애드리브였다. 호흡이 잘 맞아서 재밌는 장면이 나왔다"며 "사실 그런 사이는 아니다"고 끝까지 부인해 웃음을 자아냈다.이어 마이크를 전달 받은 탁재훈은 "이런 상이 싫은 게 아니라 이상한 느낌이 든다"며 "더 큰 상을 기대했는데 시작한 지 얼마 안 돼서 이런 상을 주니까 감사드린다"고 입을 열었다.그러면서 탁재훈은 "(추) 성훈이랑 장난으로 시작했다. (추성훈은) 그런 사이 아니라고 했지만 굉장히 매력 있는 친구"라며 "앞으로 프로그램에서 더 잘돼서 발전할 수 있겠다고 생각했다. 꼭 '마이턴' 시즌2가 제작됐으면 좋겠다"라고 바램을 드러냈다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr