배우 이세영이 베스트 액터상을 받은 뒤 눈물 어린 소감을 전했다.30일 오후 8시 50분 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 이날 시상식은 김성주와 이선빈이 진행을 맡았다.'모텔 캘리포니아'로 베스트 액터상을 받은 이세영은 "베스트 액터라고 해주시니 그 말씀만으로도 감사하다"며 감격에 찬 눈물을 보였다.그는 "저는 제가 할 수 있는 게 많이 없어서 연기를 하긴 한다. 그래서 항상 부끄럽기도 하고, 당당하고 떳떳하지 못할까 봐 늘 걱정한다"며 배우로서 품어온 고민을 솔직하게 털어놨다.이세영은 "그렇지만 작품을 하며 깨달은 점은, 제가 저랑 함께 일하는 동료와 스태프들, 그리고 현장을 너무 사랑한다는 것"이라며 "저는 제가 연기자로 살 수 있었기에 너무 행복하고, 직업 만족도 최상이다"라고 덧붙였다.한 차례 소감을 마친 이세영은 다시 마이크 앞에 서서 "정말 죄송한데 한 번도 긴장해서 말씀을 못 드렸었다"며 머뭇거리다 "소속사를 옮겼는데 저랑 10년 가까이 함께 작업하고 아껴주신 대표님, 너무 사랑한다"고 말하며 진심을 내비쳤다. 앞서 이세영은 지난 9월, 11년간 동행해 온 프레인TPC와 결별한 뒤 판타지오와 전속 계약을 체결했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr