이선빈이 베스트 커플상 공약으로 면회를 가겠다고 밝히며, 곤란할 수 있는 질문에도 센스 있게 대응해 눈길을 끌었다. 앞서 그는 미니시리즈 부문 여자 우수상을 받았으며, 수상 소감에서 8년 연인인 이광수를 언급하지 않아 화제를 모은 바 있다.30일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥 미디어센터에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다.이날 베스트 커플상 후보로는 노정의·이채민('바니와 오빠들'), 서강준·진기주('언더커버 하이스쿨'), 이세영·나인우('모텔 캘리포니아'), 이선빈·김영대('달까지 가자'), 강태오·김세정('이강에는 달이 흐른다')이 이름을 올렸다.과몰입을 부르는 드라마 속 명장면이 공개되자 이선빈은 "제가 제일 기대했던 상"이라며 "김영대와 함께 후보에 올라서 설렌다"고 소감을 전했다. 이에 김영대는 "키스신이 웬만한 액션신보다 찍기 힘들었다던데"라는 질문에 "보통 각도 때문에 얼굴을 잡는데, 선빈 배우님의 열정적인 태도 때문에 뒷목이 잡혔다. 각도를 조정하면서 예쁜 장면이 나왔다"고 비하인드를 털어놨다.김성주가 "이선빈 씨가 잘 아나 보다"라고 하자, 김영대는 "저보다 선배님이니까 카메라에 어떻게 비치는지 잘 안다"고 덧붙였다. 이에 이선빈은 "연출 기법이 액션신처럼 연습을 많이 해야 하는 장면이어서 그런 얘기를 한 것 같다. 쑥스럽다"고 솔직하게 말했다.이선빈은 베스트 커플상 공약으로 "영대 배우가 곧 입대하는데, 제가 커플로 면회를 가볼까 한다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이어 김영대와 김성주 중 선택하라는 질문에는 김영대를 택했고, 다시 김영대와 이광수 중 하나를 고르라는 말에는 "김성주"라고 답하며 재치 있게 상황을 넘겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr