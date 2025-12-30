사진=MBC

배우 나인우가 '2025 MBC 연기대상'에서 우수연기상을 받았다. 이와 함께 이전보다 한층 홀쭉해진 얼굴이 시선을 끌었다.30일 오후 서울 상암 MBC 신사옥 미디어센터에서는 김성주와 이선빈의 진행으로 '2025 MBC 연기대상'이 개최됐다.이날 '모텔 캘리포니아'로 활약한 나인우는 미니시리즈 부문 남자 우수연기상의 영예를 안았다.나인우는 수상 소감에서 "상 주셔서 정말 감사하다. 중학교 때 사춘기를 지나고, 지금은 제2의 사춘기가 온 시기 아닌가 싶다"며 "자아 성찰을 하고 있고, 저 자신을 관찰하며 새로운 감정을 배우고 있는 시간"이라고 밝혔다.이어 "'모텔 캘리포니아'로 상을 주셔서 감사드린다. 감독님과 배우들, 스태프분들께도 진심으로 감사하다"며 "스스로는 혼자라고 생각했는데, 주변을 돌아보니 혼자가 아니더라. 많은 도움을 받으며 성장하고 있다. 이렇게 성장할 수 있게 도와주신 모든 분께 제대로 감사 인사를 드리고 싶다"고 소감을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr